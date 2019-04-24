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24.04.19 17:48

Путин позитивно оценивает развитие Ленинградской области, но ждет реализации в регионе проектов не только в энергетике

© РИА Новости. Алексей Дружинин
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Ленинградская область хорошо развивается, но региону необходимо реализовывать проекты не только в энергетической сфере, считает президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в среду в режиме видеоконференции принял участие в церемонии начала отгрузки сжиженного природного газа на заводе "Криогаз-Высоцк".

"Очень приятно отметить, что Ленинградская область развивается, сейчас уже хочу сказать два слова о субъекте федерации, в целом, достигает хороших показателей в своем развитии. Проблем, конечно, еще много, но если региональные власти будут способствовать реализации проектов подобного рода не только в энергетике, но и в других отраслях, то, безусловно, мы будем двигаться в направлении реализации национальных проектов, о которых я многократно говорил", - заявил В.Путин.

Глава государства отметил, что развитие ключевых отраслей, таких как энергетика, остается приоритетом для достижения поставленных целей.

Он поблагодарил всех участников, которые работали над возведением завода по производству СПГ в Ленинградской области.

"Я надеюсь, что мы с вами встречаемся при таких обстоятельствах не в последний раз. Я знаю, у компании большие планы развития, причем по разным направлениям деятельности. Будем вас поддерживать, рассчитываю на то, что вы и дальше также активно будете работать, и добиваться результатов", - сказал президент.

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя запуск завода "Криогаз-Высоцк", подчеркнул, что главное - это новый стандарт инвестиций в регион, это высокотехнологичные, высококвалифицированные, высокооплачиваемые рабочие места. "Такие проекты - это точки роста Ленинградской области", - сказал А.Дрозденко журналистам.

"В Ленинградской области продолжают развиваться высокотехнологичные производства. Сегодня НОВАТЭК открывает терминал по отгрузке СПГ. Еще большой завод "Газпрома" реализуется, и мы уверены, что он будет реализован", - отметил глава региона.

Проект по строительству комплекса по производству СПГ в Высоцке реализуется компанией "НОВАТЭК" и Газпромбанком.

В состав комплекса входят завод по производству сжиженного газа мощностью 660 тыс. тонн СПГ в год, газопровод-подключение диаметром 720 мм от магистрального газопровода "Ленинград-Выборг-Госграница" протяженностью 43 км и причальные сооружения для отгрузки и бункеровки СПГ.

В материалах Кремля к рабочей поездке В.Путина в Санкт-Петербург отмечалось, что начато проектирование 2-й очереди, мощностью 1140 тысяч тонн. Инвестрешение по ее строительству планируется принять в 2019 году.

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