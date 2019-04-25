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25.04.19 16:47

Экологи вновь уличили калининградский свинокомплекс в незаконном сливе навоза

© РИА Новости. Александр Кондратюк
25 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Правдинское свинопроизводство 2" (Калининградская область, входит в группу Russian Baltic Pork Invest ASA, RBPI) в очередной раз уличено в незаконном сливе жидкого свиного навоза, сообщил "Интерфаксу" руководитель региональной общественной организации "Зеленый Фронт" Олег Иванов.

"При помощи жителей поселка Ермаково наши экологи установили, что на этот раз незаконный слив жидкого навоза свинокомплекс провел буквально в 100 метрах от своей территории. Экологическая опасность заключается в том, что место сброса сообщается с мелиоративной сетью, из которой загрязненные воды попадают в реку Правда", - сказал О.Иванов.

Он добавил, что информация об экологическом нарушении направлена в природоохранную прокуратуру.

Как сообщалось, в феврале Росприроднадзор оштрафовал свинокомплекс на 132 тыс. рублей за утечку навоза в лесу. Были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.1 КоАП РФ и ст. 8.2 КоАП РФ в отношении юридического и должностного лиц предприятия.

Осенью 2018 года общественники экологической организации "Зеленый Фронт" выявили разлив навоза в районе поселка Ермаково, где расположена свиноферма.

В сентябре Правдинский районный суд приостановил деятельность свиноводческого комплекса АО "Правдинское свинопроизводство 2", так как компания приступила к его эксплуатации без разрешения на ввод. Тогда юридическое лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ и оштрафовано на 10 тыс. рублей.

В Калининградской области Russian Baltic Pork Invest ASA эксплуатирует три свинофермы. Летом 2018 года на одной из них произошла вспышка АЧС, что привело к уничтожению более 111 тыс. голов животных.

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