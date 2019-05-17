В Военно-морском музее в "Ночь музеев" расскажут о распорядке дня на подлодке

17.05.19 15:42

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

17 мая. Interfax-Russia.ru - Центральный военно-морской музей представит свою программу в рамках акции "Ночь музеев" в Петербурге.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея, праздник начнется 18 мая в 17.30, когда со сцены на площади Труда к гостям музея обратятся почетные гости акции, представляющие Главное командование ВМФ России и администрацию Петербурга.

В течение всей "Ночи музеев", которая продлится с 18.00 18 мая до 06.00 19 мая, на площадках музея петербуржцев ждут музыкальные и театральные проекты в исполнении коллективов "ZvuTeam", "Captain Grey‘s Orchestra", "Bee Celtic", "Katyusha", "Чавес", "Тени на площади", "Школа акустического рока", "Yllo", танцевальных коллективов "Эдельвейс", "Фирма Breaking", "Berkana".

С 18.30 до 21.30 на площадке "Абордаж" пройдет детская интерактивная программа "Морская практика".

К акции развернуты выставки: "Сокровищница Российского флота. К 310-летию Центрального военно-морского музея" и "Страницы жизни моряка-художника. К 195-летию со дня рождения А.П.Боголюбова", будет открыт доступ к постоянной экспозиции в залах музея.

Программу к "Ночи музеев" подготовил филиал Центрального военно-морского музея "Подводная лодка Д-2 "Народоволец", где с 18.00 субботы до 6.00 воскресенья гости смогут узнать, как становятся героями, каков распорядок дня на подводной лодке, как проходит посвящение в матросы.

На территории филиала развернутся два полевых лагеря времен Великой Отечественной войны. Здесь пройдут реконструкции исторических боев, посвященные морским десантам, в частности будут воссозданы события апреля 1945 года в балтийском порту Пиллау.

"Полевая кухня угостит гостей праздника чаем и настоящей кашей по-флотски, а ретро-клуб "Бостонъ" представит дефиле женской моды 1940-х годов. Посетители также смогут услышать песни 30-40-х годов в исполнении Анны Патракеевой и увидеть выставку фоторабот Виктора Седова", - рассказали в музее.

В экспозиции филиала "Кронштадская крепость" возникнет проект "Нооскоп" - результат сотрудничества четырех авторов, использующих радиочастоты, кирлианографию и видимое излучение электромагнитных вол для создания аудио-визуальной инсталляции.

Завершит акцию впервые проводимый в стенах Морского собора во имя Святителя Николая Чудотворца концерт хоровой музыки. Начало концерта 19 мая в 15.00.