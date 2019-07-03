Псковский облсовет профсоюзов сообщил об обысках и изъятии документов

03.07.19 15:27

© РИА Новости. Мирослав Ротарь

3 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и изымают документы во всех учреждениях Псковского областного совета профессиональных союзов, сообщила в среду председатель организации Ульяна Михайлова.

"В настоящий момент в Псковском облсовпрофе и во всех учреждениях (санаториях, туристических базах) идут оперативные мероприятия. Изымается документация уставной деятельности, бухгалтерской, хозяйственной деятельности, копируются данные с серверов и компьютеров", - говорится в заявлении Михайловой, размещенном на официальном сайте организации.

По мнению председателя совета, эти мероприятия связаны с возбуждением накануне уголовного дела по факту ведения незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере Псковским областным советом профессиональных союзов.

"По постановлению, которое предъявлено Псковскому облсовпрофу и нашим учреждениям, видно, что дело возбуждено по формальному признаку: нас обвинили в незаконной деятельности гидрохимической лаборатории. При этом следователь проигнорировал тот факт, что данная деятельность предусмотрена законом, предусмотрена уставом Псковского облсовпрофа, что лаборатория аккредитована на право осуществления предпринимательской деятельности", - подчеркнула Михайлова.

Комментарием УМВД по региону "Интерфакс" пока не располагает.