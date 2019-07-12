Авиасообщение может быть сорвано в Карелии в разгар отпусков из-за ремонта ВПП аэропорта

12.07.19 13:17

© РИА Новости. Илья Тимин

12 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Карелии обратятся в Минобороны РФ с просьбой перенести ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) единственного в регионе военно-гражданского аэропорта "Петрозаводск", так как это может привести к срыву сезона отпусков в августе, сообщил вице-премьер республики Дмитрий Родионов.

"Мы действительно понимаем, насколько серьезно сейчас будет остановить в августе месяце, в пик туристического высокого сезона, сообщение. По этому поводу главой региона в адрес министра обороны РФ подготовлено соответствующее обращение о том, чтобы эти работы перенести на другой период, когда не будет высокого туристического сезона", - сказал Родионов на заседании Заксобрания Карелии в пятницу.

Он добавил, что эта проблема также будет обсуждаться на совещании в ближайшее время.

По информации депутата Госдумы Валентины Пивненко, Минобороны планирует провести работы на ВПП с 1 по 31 августа, об этом оно с марта этого года неоднократно уведомляло правительство Карелии. "Это приведет вообще к закрытию авиационного сообщения", - сказала она в ходе заседания.

Депутат потребовала у карельского правительства вмешаться в ситуацию, из-за которой тысячи людей могут остаться без отпуска, а авиакомпания, работающая в Карелии, - без работы на протяжении месяца. По словам Пивненко, билеты на авиаперелеты в августе приобрели уже 8 тыс. человек.

"Петрозаводск" - единственный аэропорт Карелии, обслуживающий как внутренние, так и международные воздушные линии. Аэродром расположен в 17 км от столицы республики, возле поселка Бесовец.