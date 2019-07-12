Заполярье получит 7,5 млрд рублей на нацпроекты в сфере здравоохранения

12.07.19 14:56

© РИА Новости. Александр Кондратюк

12 июля. Interfax-Russia.ru - Для Мурманской области из федерального бюджета выделено 7,5 млрд рублей на национальные проекты по здравоохранению и демографии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам в пятницу.

"Уже сейчас на эти два национальных проекта для Мурманской области до 2024 года предусмотрено 7,5 млрд рублей: 2 млрд - здравоохранение, 5,5 млрд - демография", - сказала Голикова по итогам осмотра единственного в регионе онкологического диспансера.

Она отметила, что средства по нацпроекту "Демография" будут в основном направлены на выплаты, по нацпроекту "Здравоохранение" - на модернизацию системы здравоохранения.

Вице-премьер добавила, что в ходе совещания в пятницу в правительстве Мурманской области будут обсуждаться "те направления финансовой помощи, которые должны прийти из федерации помимо того, что уже есть в национальном проекте".

"Мы сегодня обсуждали, что мы почти на 30% увеличили объемы финансовой поддержки на лечение онкологических больных - в 2019 году в область дополнительно на лекарственную химиотерапию пришло 560 млн рублей, и всего будет 1,6 млрд рублей", - добавила вице-премьер.

Кроме того, в ходе осмотра Мурманского областного онкологического диспансера главврач учреждения Дмитрий Коваленко сообщил, что реконструкция радиологического каньона начнется в 2020 году.

"До конца года управление капитального строительства сделает проект. С начала года, я думаю, мы начнем строительные работы под новое оборудование в этом каньоне", - рассказал Коваленко.

В настоящее время в каньоне работает гамма-аппарат "Рокус-М" 1986 года строительства. На время реконструкции пациенты, которые должны проходить гамма-терапию, будут направляться в Архангельск и Санкт-Петербург по договоренности с другими медучреждениями, добавил главврач онкодиспансера.

В апреле 2018 года пресс-служба правительства Мурманской области сообщала, что реконструкция пройдет в 2018-2019 году. На эти работы планировалось выделить 238 млн рублей.