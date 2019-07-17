Подлодка "Смоленск" и крейсер "Маршал Устинов" прибыли в Финский залив

17.07.19 15:40

© РИА Новости. Александр Гальперин

17 июля. Interfax-Russia.ru - Отряд Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", атомной субмарины "Смоленск" и большого противолодочного корабля "Североморск" прибыл в акваторию Финского залива для подготовки к участию в Главном военно-морском параде, который состоится 28 июля.

"Межфлотский переход с Баренцева в Балтийское море прошёл в штатном режиме. Технические средства кораблей и подводной лодки функционируют в штатном режиме", - сообщил журналистам в среду официальный представитель Военно-морского флота (ВМФ) России Игорь Дыгало.

По его словам, за время перехода "корабли отработали задачи организации противовоздушной и противолодочной обороны".

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что парад в Санкт- Петербурге и Кронштадте в День ВМФ 28 июля пройдет с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна и более четырёх тысяч человек.

Кроме того, военно-морские парады состоятся на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани и сирийском порту Тартус.

"Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих", - сказал Шойгу.

Он отметил, что с каждым годом на празднование приезжает все больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины, сообщил министр обороны.

В торжественных мероприятиях также примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама. Они выступят вместе со сводным оркестром ВМФ России.