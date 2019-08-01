Сахалинская область может получить дополнительные средств на расселение аварийного жилья

01.08.19 16:26

© РИА Новости. Владимир Астапкович

1 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что Сахалинская область получит дополнительные средств на решение проблемы переселения граждан из аварийного жилья.

"Думаю, что какие-то решения можно будет найти", - сказал он на встрече с врио главы региона Валерием Лимаренко, отвечая на соответствующую просьбу.

"У нас завтра будет совещание, в котором будет принимать участие министр строительства. Проблема мне понятна, она на самом деле существует не только у вас, когда часть жилья не была оформлена как аварийная, на самом деле по факту являясь таковой", - отметил премьер.

"Мы посмотрим на те возможности, которые существуют для того, чтобы дополнительно профинансировать строительство нового жилья взамен аварийного. Посмотрим в масштабах всей страны и посмотрим на возможности, которые касаются Сахалинской области", - добавил он.

На встрече с премьером Лимаренко попросил помощи в реализации программы расселения аварийного жилья в Охе, где к этой категории отнесены 180 тыс. кв. метров. Он подчеркнул, что власти региона вдвое увеличили финансирование строительства новых домов, в результате чего площади сданного в эксплуатацию жилья уже на 2% превзошли прошлогодние показатели.

По его словам, за три года объемы строительства планируется увеличить с 250 тыс. кв. метров в год до 500 тыс. кв. метров. "У нас задача такова, чтобы в ближайшие 6-7 лет с аварийным жильем справиться", - сказал врио главы региона.