Реставрация крепости Копорье в Ленобласти займет минимум 10 лет

16.08.19 14:28

© РИА Новости. Алексей Даничев

16 августа. Interfax-Russia.ru - Реставрация средневековой крепости Копорье в Ленинградской области предполагает кропотливую работу и займет минимум десять лет, сообщил начальник департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия областного комитета по культуре Александр Карлов.

"На сайте Госзаказа опубликована конкурсная процедура по разработке проектной документации. Год-полтора нужно, чтобы разработать проектную документацию, только после этого начнутся работы по реставрации", - сказал Карлов в пятницу в рамках пресс-тура, организованного агентством "Интерфакс Северо-Запад".

Он добавил, что стоимость работ в дальнейшем будет определена проектировщиками.

По словам директора Музейного агентства Ленинградской области Леси Колесниковой, к настоящему времени выполнены предварительные исследования крепости, которые включают обследование всех ее объектов.

"Что касается археологии, это тоже часть процесса реставрации, необходимая для проектирования, поскольку это наша точка ноль, от которой мы отталкиваемся", - подчеркнула Колесникова.

В 2018 году Колесникова сообщала, что проект восстановления объекта будет разрабатываться в 2019 году, а реставрация начнется в 2020 году.

В июле этого года международная археологическая экспедиция приступила к работам на территории Копорья. Специалисты впервые обнаружили в крепости вислую свинцовую печать новгородского периода. Также, по информации пресс-службы Института истории материальной культуры РАН, за время полевого сезона было найдено большое количество керамики шведского периода, шведские поливные изразцы, предметы, связанные с военным бытом и жизнью в крепости - свинцовые пули, тигли для литья, обломок шпаги, шпоры, стремена, фрагмент удил.

Археологические раскопки 2018 года стали первыми после 40-летнего перерыва на территории крепости Копорье. В ходе сезона экспедиция выявила фундамент, стены и своды первого этажа Комендантской канцелярии. Экспедиции удалось впервые раскрыть целый ряд конструктивных элементов в уникальной сохранности: плиты и участки сводов, перекрывающих помещения подклета, внутристенную лестницу, которая вела с первого этажа в подвальные помещения. Также удалось определить предназначение небольшой постройки на узком пространстве между крепостной стеной и зданием канцелярии - это оказался ледник.

Крепость Копорье расположена в Ломоносовском районе Ленинградской области в 12 км от побережья Финского залива, на краю Ижорской возвышенности. Первые деревянные укрепления были сооружены рыцарями Ливонского ордена в 1237 году во время набега на Новгородскую землю, в 1241 году ее разрушили войска Александра Невского, в 1279-м его сын Дмитрий основал здесь сначала деревянную церковь, а потом каменный город. В XVI-XVII вв Копорье неоднократно переходило из рук в руки, было собственностью Руси, затем шведской короны, окончательно перешло к России в ходе Северной войны.

Стены и башни крепости построены из местного известняка, высота башен Копорья - 20 м, толщина стен - 5 м. Строение XIII века перестраивалось в XVI веке, и от первоначального сооружения до наших дней сохранилась лишь часть каменной кладки.

С 2001 года Копорье является музейным объектом, с 2013 года крепость закрыта для посещения. В настоящее время из-за аварийного состояния укрепления видеть его можно лишь снаружи.