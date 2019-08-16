Новая подлодка с "Калибрами" вышла в Балтику на заводские испытания

16.08.19 15:41

© РИА Новости. Александр Гальперин

16 августа. Interfax-Russia.ru - Первая из шести, строящихся для Тихоокеанского флота, подлодок проекта 636.3 вышла на заводские испытания, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ в пятницу.

"Новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", являющаяся первой в серии, которую строит предприятие "Адмиралтейские верви" в Санкт-Петербурге для Тихоокеанского флота, вышла на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга", - сообщили в департаменте.

"В ходе заводских ходовых испытаний будет проверен ряд корабельных систем подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", включая системы связи и гидроакустики", - добавили в Минобороны.

В апреле замминистра обороны Алексей Криворучко сообщал, что передача "Петропавловска" ВМФ запланирована на четвертый квартал 2019 года.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных подлодок в мире, за что на Западе получили название "Черная дыра". Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около 4 тыс. тонн.

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.