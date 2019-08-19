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Проблему пробок на въезде в нацпарк "Куршская коса" предложили решить введением транспондеров

© РИА Новости. Максим Блинов
19 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил региональному министерству культуры и туризма проработать вопрос установки системы автоматического пропуска на въезде в национальный парк "Куршская коса".

"Очень много жалоб стало поступать на огромные очереди на въезд в национальный парк "Куршская коса". Поручил сегодня министерству культуры и туризма проработать вместе с руководством парка решение по установке системы автоматического пропуска с использованием транспондеров", - написал Алиханов в понедельник на своей странице в соцсети.

Он добавил, что в случае необходимости регион готов оказать нацпарку финансовую помощь в решении проблемы.

В свою очередь в пресс-службе нацпарка "Интерфаксу" сообщили, что проблема длинных очередей возникает в нацпарке каждое лето, однако в этом году ситуация обострилась в связи с вступлением в силу поправок к федеральному закону 54-ФЗ, усложнивших систему обработки кассовых документов. "Мы вынуждены пробивать дополнительные чеки. На каждую машину нужно больше времени", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время проходит согласование новая схема дорожного движения при въезде в нацпарк. Однако чтобы ее внедрить, необходимо расширить дорогу.

"Как только дорога будет расширена и перенесена автобусная остановка, мы в короткие сроки сможем поставить кассы в центре автодороги, чтобы посетители смогли, не выходя из машины, оплачивать билет", - пояснили в пресс-службе.

Собеседник отметил, что в минувшее воскресенье длина очереди превышала 3 км.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

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