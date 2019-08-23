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23.08.19 17:05

Архангельский губернатор назвал дезинформацией сообщения о двух взрывах на полигоне под Северодвинском

© РИА Новости. Александр Натрускин
23 августа. Interfax-Russia.ru - Сообщения о втором взрыве на полигоне под Северодвинском во время испытания 8 августа ракеты с радиоизотопным источником питания не соответствуют действительности, заявил в пятницу "Интерфаксу" губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Глава российского государства уже дал исчерпывающую информацию по данному вопросу, обнародовал абсолютно проверенные сведения", - сказал губернатор.

"Последствия инцидента не несут никакой угрозы. Все остальное - очередной виток дезинформации", - подчеркнул Орлов.

На уточняющий вопрос, являются ли дезинформацией сообщения о втором взрыве под Северодвинском, Орлов сказал: "Да".

Власти Северодвинска также не подтвердили второй взрыв на военном полигоне.

"Нет", - ответили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города на вопрос, известно ли о втором взрыве на полигоне.

Информированный источник подтвердил "Интерфаксу", что инцидент в Северодвинске сопровождался одним взрывом.

"Системы объективного контроля зафиксировали лишь один, а не два взрыва. Мог иметь место аэродинамический удар при переходе сверхзвукового барьера, который и могли принять за второй хлопок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, три датчика радиационного фона в Северодвинске так же всего единожды зафиксировали скачок радиации.

Ранее западные СМИ со ссылкой на Норвежское независимое агентство по мониторингу сейсмических явлений сообщили о том, что инцидент, имевший место 8 августа в Архангельской области, сопровождался не одним, а двумя взрывами.

В фейсбуке Норвежского независимого агентства по мониторингу сейсмических явлений (NORSAR) сообщается, что проведенный ими анализ сейсмических и инфракрасных данных подтверждает, "что вблизи Архангельска в географическом районе, о котором сообщалось в СМИ, произошел взрыв".

"Инфракрасные данные с нашей станции в Бардуфоссе могут указывать на то, что примерно через два часа произошел еще один взрыв", - отметили в NORSAR.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета.

"По информации Северного УГМС (управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ИФ) на 12.00 часов мск 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки - ИФ) в 6-ти из 8-ми пунктов г. Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) для данной территории", - говорится в информационно-аналитических материалах по результатам мониторинга окружающей среды, размещенных на сайте Росгидромета.

Согласно представленной таблице, максимальные значения 8 августа в Северодвинске составляли от 0,11 до 1,78 мкЗв/ч (на пункте "ПНЗ 1") при среднем значении фона в городе 0,11 мкЗв/ч. Пункт "ПНЗ 1" расположен в Северодвинске на проспекте Труда, д. 48, согласно информации на сайте "Центра природопользования и охраны окружающей среды" Архангельской области. По этому адресу расположен детский сад №66 "Беломорочка".

Спустя полчаса, в 12:30 мск, радиационный фон в шести пунктах измерения радиационного фона снизился до диапазона от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, еще спустя полчаса, в 13:00 мск, упал до 0,13 - 0,29 мкЗв/ч.

"По состоянию на 14.30 радиационный фон в г. Северодвинск нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч", - говорится в материалах.

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