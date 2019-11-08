Старт продаж: открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым
  
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Отправиться на поезде из Петербурга в Севастополь в 2020г могут 400 тыс. человек

© РИА Новости. Илья Питалев
8 ноября. Interfax-Russia.ru - Пассажироперевозки по ж/д маршруту Санкт-Петербург - Севастополь в 2020 году прогнозируются на уровне 400 тыс. человек, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев журналистам в пятницу.

"По прогнозам, мы понимаем, что пассажиропоток может составить в районе 400 тыс. пассажиров, а в будущем в зависимости от спроса на билеты, потребностей россиян и жителей города расписание будет пересматриваться", - сказал он.

Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря (время в пути составит 43,5 часа), в обратном направлении - 25 декабря (42,5 часа). Курсировать по железнодорожному маршруту будут пять одноэтажных поездов из 16 плацкартных и купейных вагонов. Общая вместимость поезда - более 750 мест.

Всего в пути следования поезд делает около 20 остановок, основным транзитным пунктом является Ростов-на-Дону, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Севастополя со ссылкой на оператора перевозок - "Гранд Сервис Экспресс".

Предполагается, что с 23 декабря 2019 года по 15 января 2020 года поезд по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь будет курсировать ежедневно, на период межсезонья (с 17 января до лета 2020 года) - через день по нечетным дням, а в мае вернется в ежедневный график.

Как сообщалось, транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" в пятницу утром начала продажу билетов на пассажирские поезда в Крым. Их, в частности, можно оформить на официальном сайте компании-перевозчика и в ж/д кассах.

Выполнять перевозки на маршрутах Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь будут именные составы дальнего следования "Таврия".

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в декабре этого года, грузовые поезда запустят в июне 2020 года. Стоимость строительства моста (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга) составляет порядка 228 млрд рублей.

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