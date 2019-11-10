Новые претензии: "Нафтогаз" повысил требования к "Газпрому" до более $12 млрд
  
Старт продаж: открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым
   
Новые претензии: "Нафтогаз" повысил требования к "Газпрому" до более $12 млрд
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
10.11.19 00:02

Задержанный в Петербурге историк признался в жестоком убийстве бывшей студентки

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
9 ноября. Interfax-Russia.ru - Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался, что убил и расчленил ученицу, сообщил "Интерфаксу" адвокат подозреваемого Александр Почуев.

"По рекомендации защиты Соколов оформил явку с повинной. Он признался, что убил девушку, рассказал об обстоятельствах совершения преступления. В то же время защита будет отрабатывать версию самооговора", - сказал собеседник агентства.

По предположению адвоката, мера пресечения ученому будет избираться в понедельник в Куйбышевском суде. Как сообщалось, следствие будет просить суд об аресте. В свою очередь Почуев сообщил, что защита пока не определилась со своим ходатайством.

63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали в субботу, 9 ноября. По данным СК РФ, утром его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого.

Собеседник агентства рассказал, что прохожий заметил Соколова в субботу утром в Мойке. Мужчину достали из воды спасатели, а когда открыли его рюкзак, обнаружили там человеческие руки. "Пока его госпитализировали с переохлаждением и в состоянии опьянения, в квартире прошел обыск: были обнаружены фрагменты тела и пила", - сказал источник.

По одной из версий, Соколов случайно оказался в воде Мойки, когда пьяным нес в рюкзаке руки. По другой версии, он пытался затопить части тела.

По информации некоторых СМИ, убийство девушки Соколов совершил еще 7 ноября, а в субботу попытался избавиться от ее тела. Потом же он, по данным СМИ, якобы собирался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости.

Администрация Санкт-Петербургского государственного университета шокирована сообщением о том, что историк, доцент СПбГУ Олег Соколов мог совершить жестокое убийство. "В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Кроме того, следствие проверит опубликованную в СМИ информацию об избиении Соколовым другой студентки в 2008 году. В 2018 году газета "Московский комсомолец" публиковала текст заявления в правоохранительные органы от студентки Соколова, в котором та обвиняла учителя в покушении на убийство.

Согласно документу, студентка и историк находились в близких отношениях. Инцидент произошёл на съёмной московской квартире ученого после того, как девушка сообщила ему о намерении расстаться. В заявлении студентка рассказывает, что Соколов, узнав о ее намерении уйти от него, стал ее оскорблять, привязал к стулу, избивал в течение часа, угрожал изуродовать горячим утюгом, убить, а труп "закопать на ближайшей стройке", где ее "вряд ли найдут", "поднимал за волосы и за уши вместе со стулом", душил кожаным шнуром и отпустил только когда она "стала задыхаться и терять сознание". В документе потерпевшая подчеркивает, что Соколов заранее подготовился к преступлению, его целью было убийство.

В материале "МК" отмечается, что дело по данному заявлению так и не дошло до суда.

Кроме того, в СМИ широко растиражирован ещё один случай жестокости ученого, который произошёл на открытой лекции Соколова. Студент Петербургского университета путей сообщения спросил у историка, как тот относится к выдвинутым в его адрес обвинениям в плагиате. В ответ молодого человека с применением силы выставили из аудитории. Комиссия СПбГУ по этике признала инцидент нарушением, которое нанесло "ущерб имиджу Института истории и Санкт-Петербургского государственного университета в целом".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.11.19 16:32
Собянин: на МЦД будут курсировать самые современные поезда "Иволга"
.
  08.11.19 16:28
МЦД-1 свяжет "Москва-Сити" с крупнейшими научными кластерами
.
  08.11.19 13:30
Минкомсвязи сохранит вещание из "Останкино", несмотря на неплатежи клиентов
.
  08.11.19 10:04
Сквер Победы в Зябликово благоустроят в 2020 году
.
  08.11.19 09:07
Вопрос совместного использования Андроникова монастыря РПЦ и музеем Рублева остается актуальным
.
  07.11.19 14:56
Приставы взыскивают с Ярмольника более 800 тыс. руб. за ДТП с машиной ФСО
.
  07.11.19 14:08
Гидрометцентр пообещал москвичам теплые выходные
.
  07.11.19 13:19
Проекты шести новых кварталов реновации представят в Москве
.
  07.11.19 12:10
Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
.
  07.11.19 11:15
Собянин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной парада на Красной площади


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket