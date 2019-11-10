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10.11.19 00:02
Задержанный в Петербурге историк признался в жестоком убийстве бывшей студентки
"По рекомендации защиты Соколов оформил явку с повинной. Он признался, что убил девушку, рассказал об обстоятельствах совершения преступления. В то же время защита будет отрабатывать версию самооговора", - сказал собеседник агентства.
По предположению адвоката, мера пресечения ученому будет избираться в понедельник в Куйбышевском суде. Как сообщалось, следствие будет просить суд об аресте. В свою очередь Почуев сообщил, что защита пока не определилась со своим ходатайством.
63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали в субботу, 9 ноября. По данным СК РФ, утром его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.
Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого.
Собеседник агентства рассказал, что прохожий заметил Соколова в субботу утром в Мойке. Мужчину достали из воды спасатели, а когда открыли его рюкзак, обнаружили там человеческие руки. "Пока его госпитализировали с переохлаждением и в состоянии опьянения, в квартире прошел обыск: были обнаружены фрагменты тела и пила", - сказал источник.
По одной из версий, Соколов случайно оказался в воде Мойки, когда пьяным нес в рюкзаке руки. По другой версии, он пытался затопить части тела.
По информации некоторых СМИ, убийство девушки Соколов совершил еще 7 ноября, а в субботу попытался избавиться от ее тела. Потом же он, по данным СМИ, якобы собирался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости.
Администрация Санкт-Петербургского государственного университета шокирована сообщением о том, что историк, доцент СПбГУ Олег Соколов мог совершить жестокое убийство. "В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.
Кроме того, следствие проверит опубликованную в СМИ информацию об избиении Соколовым другой студентки в 2008 году. В 2018 году газета "Московский комсомолец" публиковала текст заявления в правоохранительные органы от студентки Соколова, в котором та обвиняла учителя в покушении на убийство.
Согласно документу, студентка и историк находились в близких отношениях. Инцидент произошёл на съёмной московской квартире ученого после того, как девушка сообщила ему о намерении расстаться. В заявлении студентка рассказывает, что Соколов, узнав о ее намерении уйти от него, стал ее оскорблять, привязал к стулу, избивал в течение часа, угрожал изуродовать горячим утюгом, убить, а труп "закопать на ближайшей стройке", где ее "вряд ли найдут", "поднимал за волосы и за уши вместе со стулом", душил кожаным шнуром и отпустил только когда она "стала задыхаться и терять сознание". В документе потерпевшая подчеркивает, что Соколов заранее подготовился к преступлению, его целью было убийство.
В материале "МК" отмечается, что дело по данному заявлению так и не дошло до суда.
Кроме того, в СМИ широко растиражирован ещё один случай жестокости ученого, который произошёл на открытой лекции Соколова. Студент Петербургского университета путей сообщения спросил у историка, как тот относится к выдвинутым в его адрес обвинениям в плагиате. В ответ молодого человека с применением силы выставили из аудитории. Комиссия СПбГУ по этике признала инцидент нарушением, которое нанесло "ущерб имиджу Института истории и Санкт-Петербургского государственного университета в целом".
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