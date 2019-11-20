Более трех десятков аварийных деревянных домов снесут в Архангельске до конца года

20.11.19 16:25

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Порядка 34 аварийных деревянных дома снесут в Архангельске до конца года, сообщает пресс-служба администрации города.

Власти провели два аукциона на выполнение работ по разборке многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.

"Подрядчикам предстоит до 15 декабря зачистить территории от остатков жилых домов, пострадавших от пожаров, либо разобранных неустановленными лицами", - говорится в сообщении.

Так, ООО "Спецтранс" займется сносом шести домов в Ломоносовском, Октябрьском округах и на Майской горке. Стоимость работ составляет 1 млн 150 тыс. рублей.

Снос 19 ветхих домов в Исакогорском, Маймаксанском и Северном округах, а также в Соломбале предстоит выполнить ООО "Антарес", цена контракта 3,3 млн рублей.

"На этом большая программа по демонтажу ветхих строений не завершится: еще 9 домов в этом году планируется снести на основании прямых контрактов", - отмечает пресс-служба.

По данным администрации, более 100 деревянных домов в Архангельске уже снесены или находятся в стадии демонтажа без затрат из бюджета - за счет предпринимателей, которые используют строительные остатки для собственных нужд.