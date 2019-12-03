Жителей Ленобласти будут штрафовать за использование бензопил ночью

03.12.19 16:03

© РИА Новости. Сергей Строителев

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Ленинградской области во вторник приняло законопроект, предусматривающий штрафы за использование бензопил и газонокосилок в ночное время.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания, с законодательной инициативой выступила прокуратура Ленобласти. Предлагается дополнить региональный кодекс об административных нарушениях положениями, относящими кошение травы с помощью газонокосилок, валку деревьев при помощи бензопил и использование прочих шумовых технических средств к действиям, нарушающим тишину и покой граждан.

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство позволяет штрафовать за использование шумной техники в ночное время только если она применяется для ремонтных, земляных или строительных работ. В иных случаях, например, при пилке дров или кошении газона, закон применяться не может.

Законопроект был единогласно поддержан депутатами в трех чтениях. Инициативу прокомментировал "Интерфаксу" спикер Заксобрания Сергей Бебенин.

"Вопрос наболевший, поэтому законопроект, подготовленный прокуратурой, депутаты активно поддержали. Граждане неоднократно обращались в Законодательное собрание Ленинградской области с жалобами на громкий шум газонокосилок, бензопил, который нарушает покой граждан, мешает отдыхать, не дает уложить ребенка спать", - подчеркнул он.

Запрет на нарушение тишины и покоя граждан в Ленобласти действует с 23.00 до 7.00 в будни и с 22.00 до 10.00 в выходные и праздничные дни. Штраф за нарушение тишины для граждан составляет от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.