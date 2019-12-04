Петербургские депутаты предлагают Госдуме запретить кальянные в жилых домах

04.12.19 12:06

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении проект федеральной инициативы, направленной на запрет кальянных в многоквартирных жилых домах.

"В последние годы в Петербурге появилось довольно много кальянных, особенно в центральной части. Эти заведения занимают, как правило, полуподвальные, подвальные помещения, пристройки на внутридворовых территориях", - отметил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, представляя законопроект.

"Конечно, инфраструктура этих объектов недвижимости никак не приспособлена, чтобы большое количество дыма образовалось на ограниченной территории, а также там нет условий для надлежащей вентиляции. Как результат, сотни тысяч людей становятся заложниками "злачного" соседства с кальянными, и их жизнь в прямом смысле слова превращается в ад", - добавил он.

Четырбок уточнил, что петербургские депутаты хотели принять запрет на региональном уровне, однако столкнулись с ограничениями в полномочиях и вынуждены были выйти с инициативой на федеральный уровень. Он также признал, что испытывает сложности с формулировкой закона. Так, в тексте идет речь о курении табака, в то время как многие заведения предлагают для курения бестабачную смесь.

"Мы предпринимали несколько попыток определить, как же назвать эту смесь. Пока достаточно сложно это поддаётся юридическому описанию. В данном случае очень сложно определить характер той смеси, которая предлагается рестораторами для курения в кальяне. Мы эту работу обязательно продолжим", - уточнил депутат.

По его словам, в Петербурге только официально зарегистрировано около 2 тыс. кальянных, из них 264 - в Центральном районе. Четырбок подчеркнул, что запрет не коснётся кальянных в торгово-развлекательных центрах, а также не затронет индивидуальное употребление.

Законопроект поддержал 41 депутат, двое воздержались, четверо проголосовали против. Для рассмотрения поправок ко второму чтению авторы инициативы взяли три недели.