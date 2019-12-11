Главную елку Ленинского округа украсили более 2,6 км гирлянд

11.12.19 11:18

© РИА Новости. Александр Вильф

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Гирляндами из 26 тыс. светодиодных ламп украсили главную елку в Видном, вес украшений составил порядка ста килограммов, сообщает пресс-служба местной администрации.

"У кинотеатра "Искра" в Видном установили главную елку Ленинского округа. В этом году, помимо обычных елочных игрушек, ее также будет украшать большой светодиодный шатер.

На данную светящуюся конструкцию ушло более 2600 метров гирлянд и свыше 26000 светодиодных ламп", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вес украшений - около ста килограммов.

С наступлением морозной погоды вокруг главной елки планируют залить каток.

"Новогоднее настроение жителям и гостям округа также подарят сверкающие новогодней иллюминацией скверы и парки, пешеходные зоны, а на Советском проезде установят переливающийся тысячами огоньков занавес из светодиодных гирлянд", - отмечается в сообщении.