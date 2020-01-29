Свыше 30 прибывших из КНР проверены на коронавирус в Петербурге

29.01.20 13:17

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 января. Interfax-Russia.ru - Свыше 30 прибывших из Китая были госпитализированы в Боткинскую больницу Петербурга, но коронавирус ни у одного из них не подтвердился, сообщила начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"На сегодня количество госпитализированных в Боткинскую больницу с признаками ОРВИ из числа прибывших из Китая - более 30 человек. Больных с диагнозом коронавирус среди них нет. У них выявлены другие респираторные вирусы", - сказала Чхинджерия на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в среду.

Она добавила, что в Петербург в ближайшее время тремя бортами досрочно возвращаются отдыхающие на острове Хайнань. Один из бортов прибывает в среду. Всех прибывающих обследуют на коронавирус.

Чхинджерия подчеркнула, что в городе есть достаточное количество специальных реагентов для индикации коронавируса. Тестирование занимает 2-4 часа.