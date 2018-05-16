Экс-глава Калининграда примет участие в праймериз "Единой России" на выборы в Госдуму

16.05.18 15:39

© РИА Новости. Алексей Даничев

16 мая. Interfax-Russia.ru - Бывший глава администрации Калининграда Александр Ярошук примет участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" на довыборах в Государственную думу.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, праймериз проводится с целью выдвижения кандидатов от "Единой России" для участия в довыборах в Госдуму по одномандатному округу №98.

"Заявления подали экс-глава Калининграда А.Ярошук, депутат Городского совета Алексей Сагайдак, президент КРОО "Трезвые поколения" Валерий Нестеров, глава Озерского городского округа Владислав Никоноров и менеджер по работе с персоналом КРОО "Родной Калининград" Елена Карпова. Все участники предварительного голосования выступят на дебатах", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, 10 мая Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата по одномандатному округу № 98 Алексея Силанова, который 18 апреля был избран главой Калининграда городским Советом депутатов.

21 марта городской Совет депутатов Калининграда принял отставку главы администрации города А.Ярошука. Заявление им было написано в связи с переходом на другую работу. В отставку глава города ушел досрочно. На должности мэра города А.Ярошук избирался три раза подряд, начиная с декабря 2007 года.