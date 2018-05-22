Губернатор Заполярья требует от районных властей вывести туризм из тени

22.05.18 14:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе заседания регионального правительства во вторник обратила внимание на проблему теневого туризма в привлекательном для гостей Ловозерском районе.

Как передал корреспондент "Интерфакса" М.Ковтун после доклада главы местной администрации Николая Курзенева отметила, что представленные официальные данные о турпотоке не соответствует реальным цифрам.

"Из ваших цифр, если разделить их на 365 дней, то выходит, что в день в Ловозеро приезжают всего лишь 10-12 человек (...), а председатель саамской общины "Самь-Сыйт" и руководитель "Саамской деревни" (популярный туробъект, саамская деревня под открытым небом - ИФ) Иван Головин хвалился, что только зимой у него в день по 200 туристов", - сказала М.Ковтун.

Районные власти должны куда внимательней относиться не только к легальным туркомпаниям, но и тем, кто официально числится на бирже труда, а по факту работает с туристами, но уклоняется от уплаты налогов и не может гарантировать гостям высокий уровень сервиса, уверена М.Ковтун. Она выразила мнение, что часть из названных 400 безработных уже занята организацией поездок для туристов на снегоходах и квадроциклах на рыбалку или охоту и не заинтересована в официальном трудоустройстве.

При этом в правительстве Заполярья отмечают, что Ловозерский район, как место компактного проживания саами и территория разведения оленей, безусловно, привлекательны для туристов.

Ранее М.Ковтун сообщила, что по итогам 2017 года турпоток в Мурманскую область составил 332 тыс. человек с приростом в 8% по сравнению с 2016 годом.