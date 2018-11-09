РЖД назначают доппоезда на новогодние праздники из Петербурга в Псков

09.11.18 09:51

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 ноября. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" назначает на новогодние праздники дополнительные поезда на маршруте Петербург-Псков, сообщает пресс-служба компании.

Дополнительные поезда отправятся из Петербурга 30, 31 декабря, а также 2,4,7 января в 13:00, из Пскова в эти же даты - в 12:00. 8 января из Петербурга "Ласточка" уйдёт в 13:15, а из Пскова в 12:15.

Ранее сообщалось, что ОАО "РЖД" назначает дополнительную пару поездов "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Псковом.

4 августа 2018 года был запущен ежедневный скоростной поезд между Санкт-Петербургом и Псковом, который отправляется в утренние часы. До этого между городами курсировал один пассажирский поезд N223/224 периодичностью н раз в неделю. Время в пути занимало около 4 часов 20 минут.

Вечерние поезда "Ласточка" N811/812 начали курсировать с 24 августа пятивагонными составами в комплектации "Премиум".