Рейсы задерживаются в калининградском аэропорту "Храброво" из-за тумана

09.11.18 10:53

© РИА Новости. Максим Блинов

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Калининградский аэропорт "Храброво" из-за сильного тумана работает по фактической погоде, некоторые рейсы задерживаются.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в настоящее время выполняются рейсы за 8 ноября, задержанные накануне вечером из-за тумана, а также рейсы по расписанию пятницы 9 ноября.

Так, ожидается прибытие рейсов за 8 ноября из Москвы, Петербурга и Перми. Задерживаются рейсы за 9 ноября на Москву, Петербург. Рейс на Минск отменен.

"В пятницу утром погодные условия в аэропорту улучшились (по сравнению с четвергом - ИФ), но временами туман и значительная облачность сохраняются", - говорится в сообщении.