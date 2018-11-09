Экс-начальник автодорнадзора Карелии осужден на 5 лет за избиение подчиненного

09.11.18 16:13

© РИА Новости. Андрей Старостин

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Петрозаводский городской суд в пятницу вынес приговор бывшему руководителю управления государственного автодорожного надзора Карелии (УГАДН) Рафаилу Галикееву и его подчиненному Евгению Шелковникову.

Как передал корреспондент из зала суда, мужчины признаны виновными в совершении должностных преступлений, в том числе в применении насилия над подчиненными. Е.Шелковников также признан виновным в получении взятки.

Р.Галикееву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 8 тысяч рублей. Е.Шелковникову - 6 лет в колонии общего режима.

При вынесении приговора судья Дмитрий Михайлов учел время, проведенное Р.Галикеевым под арестом: экс-руководитель карельского УГАДН был взят под стражу 27 января.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат бывшего главы автодорнадзора, защита считает приговор слишком суровым и намерена обжаловать его.

Ранее сообщалось, что по версии следствия и суда, в феврале 2016 года Р.Галикеев и Е.Шелковников применили в отношении одного из подчиненных физическое насилие: бросили его на пол и ударили рукой по шее. Бывший заместитель Р.Галикеева Денис Краснопевцев также обвиняется в совершении аналогичного преступления в октябре 2016 года. Приговор ему еще не вынесен.

Также суд согласился с тем, что Р.Галикеев использовал служебное положение и присвоил 35 тыс. рублей - он начислял дополнительные выплаты своим сотрудникам, часть денег заставлял передавать ему.