Сохранившиеся после пожара конструкции Успенской церкви в Карелии защитят павильоном

09.11.18 16:44

© РИА Новости. Илья Тимин

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Консервационные работы начинаются на погосте сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге (Карелия), сообщает пресс-служба администрации республики в пятницу.

"В настоящий момент на месте пожара волонтеры проекта "Общее дело" выполнили разбор завалов вокруг сруба церкви с идентификацией, маркировкой и сортировкой сохранившихся элементов, провели аттестацию деталей декора, оконных и дверных колод, металлических элементов", - говорится в сообщении.

Организовано временное складирование промаркированных элементов бревен. В ближайшее время они будут перевезены на хранение в отапливаемые складские помещения на территории Шунгитового завода, который находится в 3 км от погоста.

"Специалистами-реставраторами подготовлены предложения по устройству на месте расположения Успенской церкви павильона для укрытия и консервации сохранившихся конструкций. Однако учитывая необходимость заезда и передвижения тяжелой техники, принято решение начать данные работы после замерзания грунта. Ориентировочно строительство павильона начнется в середине ноября", - отмечает пресс-служба.

Специалисты установили, что, несмотря на колоссальные разрушения, сохранилось не менее 10% подлинных элементов памятника, в уровне нижних венцов подклета сохранились все объемы храма.

"В нижнем объеме подклета алтаря сохранилась пятистенная срубная конструкция на самостоятельном валунном фундаменте, возможно, относящаяся к церкви-предшественнице", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, 10 августа этого года пожар практически полностью уничтожил уникальную Успенскую церковь XVIII века в Кондопоге. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр). Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка.

Успенская церковь - уникальный памятник деревянного зодчества, объект культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1764 году. Поставлен на государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР в 1960-м году. Общая площадь памятника составляла 260,3 кв. м.