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13.11.18 17:17

СКР возобновило расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова

© РИА Новости. Максим Богодвид
13 ноября. Interfax-Russia.ru - Главное следственное управление СКР по Петербургу возобновило расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова, потерпевшей по которому теперь признана его вдова, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"13 ноября 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б,д" ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова", - говорится в сообщении СКР.

В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство вдовы И.Талькова Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца (ранее была признана потерпевшей по делу - ИФ) умерла. "После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со ст. 42 УПК РФ", - отмечает СКР.

По данным ведомства, в ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана. Он обвинялся в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности, то есть по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РСФСР. В.Шляфману была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как было установлено, в январе 1992 года В.Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль. На этом основании 19 марта 1993 года производство по уголовному делу об убийстве И.Талькова было приостановлено, согласно пункту 1 части 1 статьи 195 УПК РСФСР (в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по иным причинам не установлено его местопребывание).

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