Население Калининградской области достигло 1 млн человек

06.12.18 12:52

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Население Калининградской области впервые достигло 1 млн человек, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.

"Власти области решили сделать достойный подарок семье, в которой недавно родился миллионный житель нашего региона. И сегодня в городе Гусев губернатор Антон Алиханов вручил семье Егорцевых ключи от автомобиля "Киа-Спортэйдж", сертификат на 100 тыс. рублей и два набора для новорожденных", - рассказал Д.Лысков.

По его словам, два набора для новорожденных были подарены не про запас: в семье Екатерины и Алексея Егорцевых родилась двойня - мальчик Макар и девочка Кира. Но именно Кира стала миллионным жителем области.