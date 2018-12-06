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06.12.18 12:52
Население Калининградской области достигло 1 млн человек
"Власти области решили сделать достойный подарок семье, в которой недавно родился миллионный житель нашего региона. И сегодня в городе Гусев губернатор Антон Алиханов вручил семье Егорцевых ключи от автомобиля "Киа-Спортэйдж", сертификат на 100 тыс. рублей и два набора для новорожденных", - рассказал Д.Лысков.
По его словам, два набора для новорожденных были подарены не про запас: в семье Екатерины и Алексея Егорцевых родилась двойня - мальчик Макар и девочка Кира. Но именно Кира стала миллионным жителем области.
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