Петербургские депутаты согласились допустить самовыдвиженцев на выборы губернатора

12.12.18 14:29

© РИА Новости. Алексей Даничев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду поддержало в первом чтении законопроект, который допустит самовыдвиженцев до выборов губернатора.

Как отметил представитель Смольного в Законодательном собрании Юрий Шестериков, проект закона направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Предлагается разрешить выдвижение кандидатов в губернаторы не только избирательными объединениями, но и в порядке самовыдвижения. Самовыдвиженец должен будет уведомить о намерении участвовать в выборах Горизбирком. После этого ему необходимо собрать в свою поддержку подписи 2% избирателей (порядка 70 тыс. человек), а также заручиться подписями муниципальных депутатов.

Законопроект также предусматривает замену голосования по открепительному удостоверению на включение в список избирателей по месту пребывания (система "мобильный избиратель").

Кроме того, предлагается предоставить Горизбиркому возможность создавать избирательные участки за пределами Петербурга. На таких участках смогут проголосовать граждане, воспользовавшиеся системой "мобильный избиратель" и включенные в списки.

Депутат Борис Вишневский ("Яблоко") поинтересовался, связан ли законопроект "с нежеланием отдельных лиц выдвигаться на выборы от конкретных партий". В ответ Ю.Шестериков подчеркнул, что инициатива имеет отношение "не только к действующему губернатору Санкт-Петербурга, но и ко всем кандидатам на эту должность".

Позже этот же вопрос задал представителю Смольного Максим Резник ("Партия роста"), предположив, что законопроект принимается "под интересы конкретной персоны". Он уточнил, что имеет в виду врио губернатора Александра Беглова и партию "Единая Россия".

"Губернатор Санкт-Петербурга, действующий губернатор, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга примет свое решение, когда будет объявлена избирательная кампания. Сегодня мы говорим о том, что закон о выборах предусматривает альтернативные возможности - выдвижение от общественной организации и самовыдвижение. Я не связываю эти вопросы на сегодняшний день в такой плоскости", - сказал Ю.Шестериков.

"Безусловно, это расширяет возможности для выдвижения. Но не решается главный вопрос - существующий муниципальный фильтр, который позволяет не допустить до выборов любого неугодного власти кандидата", - парировал М.Резник.

"Коллеги говорят, что не началась избирательная кампания. Но она у нас никогда и не прекращалась", - заметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Законопроект поддержали 39 депутатов, 11 выступили против. Документ направлен на подготовку ко второму чтению.

Как сообщалось, законопроект о самовыдвижении был внесен в парламент врио губернатора Санкт-Петербурга А.Бегловым. При этом сам А.Беглов пока не сообщал, будет ли участвовать в выборах в сентябре 2019 года.

А.Беглов является членом партии "Единая Россия" с 2003 года.