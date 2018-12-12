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12.12.18 14:29
Петербургские депутаты согласились допустить самовыдвиженцев на выборы губернатора
Как отметил представитель Смольного в Законодательном собрании Юрий Шестериков, проект закона направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Предлагается разрешить выдвижение кандидатов в губернаторы не только избирательными объединениями, но и в порядке самовыдвижения. Самовыдвиженец должен будет уведомить о намерении участвовать в выборах Горизбирком. После этого ему необходимо собрать в свою поддержку подписи 2% избирателей (порядка 70 тыс. человек), а также заручиться подписями муниципальных депутатов.
Законопроект также предусматривает замену голосования по открепительному удостоверению на включение в список избирателей по месту пребывания (система "мобильный избиратель").
Кроме того, предлагается предоставить Горизбиркому возможность создавать избирательные участки за пределами Петербурга. На таких участках смогут проголосовать граждане, воспользовавшиеся системой "мобильный избиратель" и включенные в списки.
Депутат Борис Вишневский ("Яблоко") поинтересовался, связан ли законопроект "с нежеланием отдельных лиц выдвигаться на выборы от конкретных партий". В ответ Ю.Шестериков подчеркнул, что инициатива имеет отношение "не только к действующему губернатору Санкт-Петербурга, но и ко всем кандидатам на эту должность".
Позже этот же вопрос задал представителю Смольного Максим Резник ("Партия роста"), предположив, что законопроект принимается "под интересы конкретной персоны". Он уточнил, что имеет в виду врио губернатора Александра Беглова и партию "Единая Россия".
"Губернатор Санкт-Петербурга, действующий губернатор, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга примет свое решение, когда будет объявлена избирательная кампания. Сегодня мы говорим о том, что закон о выборах предусматривает альтернативные возможности - выдвижение от общественной организации и самовыдвижение. Я не связываю эти вопросы на сегодняшний день в такой плоскости", - сказал Ю.Шестериков.
"Безусловно, это расширяет возможности для выдвижения. Но не решается главный вопрос - существующий муниципальный фильтр, который позволяет не допустить до выборов любого неугодного власти кандидата", - парировал М.Резник.
"Коллеги говорят, что не началась избирательная кампания. Но она у нас никогда и не прекращалась", - заметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.
Законопроект поддержали 39 депутатов, 11 выступили против. Документ направлен на подготовку ко второму чтению.
Как сообщалось, законопроект о самовыдвижении был внесен в парламент врио губернатора Санкт-Петербурга А.Бегловым. При этом сам А.Беглов пока не сообщал, будет ли участвовать в выборах в сентябре 2019 года.
А.Беглов является членом партии "Единая Россия" с 2003 года.
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