В прямом эфире: российские космонавты в открытом космосе взяли пробы с отверстия в обшивке "Союза"
  
Вопрос статуса: дальневосточная столица переедет из Хабаровска во Владивосток
   
Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
12.12.18 14:29

Петербургские депутаты согласились допустить самовыдвиженцев на выборы губернатора

© РИА Новости. Алексей Даничев
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду поддержало в первом чтении законопроект, который допустит самовыдвиженцев до выборов губернатора.

Как отметил представитель Смольного в Законодательном собрании Юрий Шестериков, проект закона направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Предлагается разрешить выдвижение кандидатов в губернаторы не только избирательными объединениями, но и в порядке самовыдвижения. Самовыдвиженец должен будет уведомить о намерении участвовать в выборах Горизбирком. После этого ему необходимо собрать в свою поддержку подписи 2% избирателей (порядка 70 тыс. человек), а также заручиться подписями муниципальных депутатов.

Законопроект также предусматривает замену голосования по открепительному удостоверению на включение в список избирателей по месту пребывания (система "мобильный избиратель").

Кроме того, предлагается предоставить Горизбиркому возможность создавать избирательные участки за пределами Петербурга. На таких участках смогут проголосовать граждане, воспользовавшиеся системой "мобильный избиратель" и включенные в списки.

Депутат Борис Вишневский ("Яблоко") поинтересовался, связан ли законопроект "с нежеланием отдельных лиц выдвигаться на выборы от конкретных партий". В ответ Ю.Шестериков подчеркнул, что инициатива имеет отношение "не только к действующему губернатору Санкт-Петербурга, но и ко всем кандидатам на эту должность".

Позже этот же вопрос задал представителю Смольного Максим Резник ("Партия роста"), предположив, что законопроект принимается "под интересы конкретной персоны". Он уточнил, что имеет в виду врио губернатора Александра Беглова и партию "Единая Россия".

"Губернатор Санкт-Петербурга, действующий губернатор, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга примет свое решение, когда будет объявлена избирательная кампания. Сегодня мы говорим о том, что закон о выборах предусматривает альтернативные возможности - выдвижение от общественной организации и самовыдвижение. Я не связываю эти вопросы на сегодняшний день в такой плоскости", - сказал Ю.Шестериков.

"Безусловно, это расширяет возможности для выдвижения. Но не решается главный вопрос - существующий муниципальный фильтр, который позволяет не допустить до выборов любого неугодного власти кандидата", - парировал М.Резник.

"Коллеги говорят, что не началась избирательная кампания. Но она у нас никогда и не прекращалась", - заметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Законопроект поддержали 39 депутатов, 11 выступили против. Документ направлен на подготовку ко второму чтению.

Как сообщалось, законопроект о самовыдвижении был внесен в парламент врио губернатора Санкт-Петербурга А.Бегловым. При этом сам А.Беглов пока не сообщал, будет ли участвовать в выборах в сентябре 2019 года.

А.Беглов является членом партии "Единая Россия" с 2003 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.12.18 14:15
ФИФА признала "Лужники" лучшим стадионом в мире по обзору с трибун
.
  12.12.18 11:22
Процедуру соцнайма в бывших общежитиях упростили в Москве
.
  12.12.18 11:19
Уровень сероводорода на востоке Москвы утром превышен почти в 4 раза
.
  12.12.18 11:08
Жители четырёх пятиэтажек на севере Москвы переселяются по программе реновации
.
  12.12.18 09:04
Московское метро в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно
.
  11.12.18 16:06
Городские фестивали в 2018 году посетили около 65 млн человек - Собянин
.
  11.12.18 13:57
В Москве простились с правозащитницей Людмилой Алексеевой
.
  11.12.18 12:38
Глава Росгвардии через суд требует от Навального опровержения данных расследования ФБК и миллион рублей
.
  11.12.18 11:39
Жильцов двух пятиэтажек в Фили-Давыдково переселяют по программе реновации
.
  11.12.18 11:15
Сбой на "фиолетовой" линии метро произошел из-за удержания дверей и высадки пассажиров


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket