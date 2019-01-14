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14.01.19 09:56
Газпром с запуском терминала СПГ в Калининграде исключил риск транзита через территорию страны НАТО
Он напомнил, что ранее Литва запустила свой собственный терминал СПГ Independence и могла усилить свои переговорные позиции с "Газпромом" относительно условий транзита в Калининградскую область. Сейчас при запуске своего терминала в Калининграде баланс отношений восстановлен, заявил А.Миллер.
Он добавил, что опыт автономного газоснабжения Калининграда через СПГ может быть применен и для других регионов России, если руководство страны даст такое поручение.
Глава "Газпрома" признал, что поставки СПГ дороже, чем трубопроводного газа, который поступает через Литву и Белоруссию. Но "Газпром" может поставлять в Калининград свой газ с завода на компрессорной станции "Портовая". И благодаря этому поставки могут быть более конкурентно способными.
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