Газпром с запуском терминала СПГ в Калининграде исключил риск транзита через территорию страны НАТО

14.01.19 09:56

© РИА Новости. Сергей Гунеев

14 января. Interfax-Russia.ru - "Газпром" с запуском терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Калининграде исключил риск транзита через территорию Литвы, которая является участницей блока НАТО, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия".

Он напомнил, что ранее Литва запустила свой собственный терминал СПГ Independence и могла усилить свои переговорные позиции с "Газпромом" относительно условий транзита в Калининградскую область. Сейчас при запуске своего терминала в Калининграде баланс отношений восстановлен, заявил А.Миллер.

Он добавил, что опыт автономного газоснабжения Калининграда через СПГ может быть применен и для других регионов России, если руководство страны даст такое поручение.

Глава "Газпрома" признал, что поставки СПГ дороже, чем трубопроводного газа, который поступает через Литву и Белоруссию. Но "Газпром" может поставлять в Калининград свой газ с завода на компрессорной станции "Портовая". И благодаря этому поставки могут быть более конкурентно способными.