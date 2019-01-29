Особый противопожарный режим введен в Курганской области из-за гибели шести детей в двух пожарах

29.01.19 16:40

© РИА Новости. Владимир Астапкович

29 января. Interfax-Russia.ru - Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Курганской области во вторник ввела особый противопожарный режим в регионе после трагической гибели семи человек при пожарах, в том числе шести детей.

Пресс-служба правительства области сообщает, что специалисты проверят все семьи в регионе из реестра, куда вносятся родители, находящиеся в социально опасном положении. Кроме того, реестр будет пополнен за счет тех семей, кому нужна помощь.

Также отмечается, что квартиры, в которых проживают многодетные, оборудуют пожарной сигнализацией.

Пресс-служба также цитирует врио губернатора региона Вадима Шумкова, который призвал жителей не забывать о собственной безопасности.

"По прогнозам в ближайшие дни в Курганскую область придут сильные морозы. Пожалуйста, позаботьтесь сами о безопасности своих детей. Не используйте незаконные электроприборы для обогрева, не подвергайте детей опасности", - сказал В.Шумков.

Ранее сообщалось, что в двух пожарах в Курганской области, произошедших 27 и 29 января в деревне Раздольная и селе Горохово Юргамышского района, погибло семь человек, шестеро из них - малолетние дети.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 293 УК РФ (халатность).