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29.01.19 16:40
Особый противопожарный режим введен в Курганской области из-за гибели шести детей в двух пожарах
Пресс-служба правительства области сообщает, что специалисты проверят все семьи в регионе из реестра, куда вносятся родители, находящиеся в социально опасном положении. Кроме того, реестр будет пополнен за счет тех семей, кому нужна помощь.
Также отмечается, что квартиры, в которых проживают многодетные, оборудуют пожарной сигнализацией.
Пресс-служба также цитирует врио губернатора региона Вадима Шумкова, который призвал жителей не забывать о собственной безопасности.
"По прогнозам в ближайшие дни в Курганскую область придут сильные морозы. Пожалуйста, позаботьтесь сами о безопасности своих детей. Не используйте незаконные электроприборы для обогрева, не подвергайте детей опасности", - сказал В.Шумков.
Ранее сообщалось, что в двух пожарах в Курганской области, произошедших 27 и 29 января в деревне Раздольная и селе Горохово Юргамышского района, погибло семь человек, шестеро из них - малолетние дети.
По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 293 УК РФ (халатность).
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