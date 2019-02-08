Прокуратура проверяет информацию об оставшихся без отопления в 30-градусный мороз жильцах в Салехарде

08.02.19 10:02

© РИА Новости. Виталий Аньков

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура в Ямало-Ненецком автономном округе начала проверку проявившей в интернете информации о прекращении теплоснабжения многоквартирного дома в Салехарде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Проводится проверка по размещенной в сети интернет информации о том, что жители дома N18 по ул. Лесозаводской в течение нескольких дней замерзают в своих квартирах", - отмечается в сообщении.

На место выехал прокурор Салехарда, он проводит встречу с жильцами дома.

В ходе проверки будет установлено исполнение требований закона при переселении граждан из ветхого жилья, дана правовая оценка действиям управляющей компании, должностных лиц органов местного самоуправления.

Согласно данным, размещенным на сайте фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, данный дом является одноэтажным, деревянным, построен в 1950 году.

В настоящее время в Салехарде порядка минус 24 градусов, до этого несколько дней в городе стояли 30-градусные морозы.