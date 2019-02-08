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08.02.19 10:02
Прокуратура проверяет информацию об оставшихся без отопления в 30-градусный мороз жильцах в Салехарде
"Проводится проверка по размещенной в сети интернет информации о том, что жители дома N18 по ул. Лесозаводской в течение нескольких дней замерзают в своих квартирах", - отмечается в сообщении.
На место выехал прокурор Салехарда, он проводит встречу с жильцами дома.
В ходе проверки будет установлено исполнение требований закона при переселении граждан из ветхого жилья, дана правовая оценка действиям управляющей компании, должностных лиц органов местного самоуправления.
Согласно данным, размещенным на сайте фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, данный дом является одноэтажным, деревянным, построен в 1950 году.
В настоящее время в Салехарде порядка минус 24 градусов, до этого несколько дней в городе стояли 30-градусные морозы.
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