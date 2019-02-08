Нелегальный улов: сахалинские рыбаки пожаловались на японских коллег из-за нелегального промысла
  
Объявили в розыск: "дело Арашуковых" пополнилось еще двумя топ-менеджерами структур "Газпрома"
   
Оценят предложение: новый договор ДРСМД могут заключить РФ и США
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
08.02.19 10:02

Прокуратура проверяет информацию об оставшихся без отопления в 30-градусный мороз жильцах в Салехарде

© РИА Новости. Виталий Аньков
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура в Ямало-Ненецком автономном округе начала проверку проявившей в интернете информации о прекращении теплоснабжения многоквартирного дома в Салехарде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Проводится проверка по размещенной в сети интернет информации о том, что жители дома N18 по ул. Лесозаводской в течение нескольких дней замерзают в своих квартирах", - отмечается в сообщении.

На место выехал прокурор Салехарда, он проводит встречу с жильцами дома.

В ходе проверки будет установлено исполнение требований закона при переселении граждан из ветхого жилья, дана правовая оценка действиям управляющей компании, должностных лиц органов местного самоуправления.

Согласно данным, размещенным на сайте фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, данный дом является одноэтажным, деревянным, построен в 1950 году.

В настоящее время в Салехарде порядка минус 24 градусов, до этого несколько дней в городе стояли 30-градусные морозы.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.02.19 13:36
S7 может с апреля открыть рейсы из Москвы на Байконур
.
  08.02.19 12:29
Число совершенных в Москве тяжких преступлений выросло на 14%
.
  08.02.19 11:10
Штрафы за нарушение "вафельной" разметки вводятся в Москве с 1 марта
.
  08.02.19 10:23
"Суперджет 100" врезался в мачту освещения в "Домодедово" и повредил крыло
.
  08.02.19 09:36
Скончался актер Сергей Юрский
.
  08.02.19 09:24
Останкинская телебашня изменит подсветку в День всех влюбленных
.
  07.02.19 13:16
Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков
.
  07.02.19 12:17
Генпрокуратура РФ намерена взыскать с полковника Захарченко 500 млн рублей в пользу государства
.
  07.02.19 11:30
Число сделок с ипотекой выросло в Москве на 60% в 2018г
.
  07.02.19 10:53
Госдума заслушает предложения по борьбе с "телефонным терроризмом"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket