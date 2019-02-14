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14.02.19 16:41
Челябинское УФАС подозревает в сговоре участников дорожного аукциона на 15 млрд рублей
Она отметила, что данная тема находится в центре внимания УФАС, поскольку федеральные власти ставят перед антимонопольным ведомством задачу по декартелизации сферы дорожного строительства.
"Этот рынок остается под нашим пристальным вниманием. Мы ранее рассматривали период, когда участниками торгов в регионе были "Южуралмост" (АО "Южуралмост", зарегистрированное в Челябинской области - ИФ) и министерство дорожного хозяйства. Теперь пришел якобы новый участник рынка, в торгах приняли участие два субъекта (московское ЗАО "Ойкумена" и "Южуралмост" - ИФ). "Ойкумена" выиграла, но контракт они все равно заключили по договору субподряда с АО "Южуралмост". Здесь даже на первый взгляд можно заподозрить сговор", - сказала А.Козлова.
В связи с этим, по ее словам, антимонопольный орган собирает соответствующие доказательства, чтобы проверить, есть ли сговор между этими компаниями. В частности, ведомство намерено выяснить, связаны ли компании между собой.
"Нельзя признать сговором, если компании находятся под общим управлением. Пока нам это неизвестно. Мы запросили документы (от компаний), чтобы установить, находятся ли они под так называемым общим управлением. Тогда мы поймем. Либо, условно говоря, это группа лиц, когда и сговора никакого нет, и изображают процедуру конкуренции", - пояснила руководитель УФАС.
По ее информации, законодательство не запрещает участвовать в торгах группе лиц, но УФАС стоит на позиции, что в этом случае торги по сути не проходят.
"Мы говорим, что есть два участника, но один основной, а второй номинальный, который создает видимость конкуренции. С этим тоже нужно бороться", - подчеркнула А.Козлова.
Ранее сообщалось, что в январе 2019 года областной Миндор заключил с ЗАО "Ойкумена" контракт на содержание региональных дорог на сумму 15,1 млрд рублей при начальной цене торгов 15,36 млрд рублей. Госконтракт вступил в силу с 10 января и действует до конца 2021 года.
Ранее эти работы в регионе выполняло АО "Южуралмост".
ЗАО "Ойкумена" реализует проекты в сфере жилого строительства, коммерческой и социальной недвижимости. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит двум физическим лицам.
Владельцами "Ойкумены" на паритетных началах значатся Андрей Бурцев и Михаил Семенов. Через "Ойкумену" им принадлежит 61,69% в капитале Электростальского завода тяжелого машиностроения (Московская область). Другим совладельцем завода является московское ООО "ЗГ Строймонтаж" - производитель и поставщик материалов для строительства дорог.
В 2011 году структура "Ойкумены" претендовала на продававшиеся вагоноремонтные заводы РЖД в Рославле и Барнауле, однако по итогам аукционов активы достались другим компаниям.
По данным челябинского УФАС, в настоящее время на рассмотрении ФАС России находится дело о дорожном картеле в Челябинской области, касающееся госконтрактов на общую сумму свыше 8 млрд рублей (заключены по итогам 29 аукционов). Дело возбуждено в отношении губернатора региона, областного министерства дорожного хозяйства и транспорта и АО "Южуралмост".
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