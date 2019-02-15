Деятельность "Сургутнефтегаза" не затронет святые места коренных народов ХМАО - компания

15.02.19 15:38

© РИА Новости. Олег Ласточкин

15 февраля. Interfax-Russia.ru - ОАО "Сургутнефтегаз" не скрывает свои планы по размещению поисково-оценочных скважин на территории природного парка "Нумто" в Ханты-Мансийском автономном округе от проживающих там представителей коренных народов, сообщила пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что 24 января в городе Белоярский состоялись публичные слушания с участием представителей коренных народов, ведущих традиционный образ жизни на территории парка. Слушания были признаны состоявшимися, реализация проекта "Сургутнефтегаза" согласована.

Кроме того, представители "Сургутнефтегаза" предварительно обсуждали планируемую деятельность и места размещения скважин с главами семей казымских ханты и лесных ненцев, восемь из которых одобрили и согласовали схемы размещения объектов.

"Сургутнефтегаз" также отмечает, что поисково-оценочные скважины проектируются вне территорий, где находятся объекты культурного наследия, и не затронут святые места коренных жителей. Так, ближайшая скважина будет находиться на расстоянии более 12 км от данных объектов.

Ранее СМИ сообщили о том, что публичные слушания о планах "Сургутнефтегаза" по размещению скважин на территории парка "Нумто" были сокрыты от проживающих там коренных жителей. С критикой деятельности компании на своем сайте выступила и экологическая организация "Гринпис России".