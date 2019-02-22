Время не в их пользу: экологи просят скорее начать реабилитацию косаток и белух из бухты Средняя
  
Чемодан не потеряется: московские ученые создали чип для отслеживания багажа в аэропорту
   
Тысяча километров за 5 минут: президент рассказал о новом сверхзвуковом оружии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
22.02.19 14:27

РЖД во II квартале планируют начать модернизацию железнодорожного вокзала Челябинска

© РИА Новости.
22 февраля. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" приступит к техническому перевооружению на железнодорожном вокзале Челябинска во втором квартале 2019 года, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал РЖД).

В рамках техперевооружения компания намерена выполнить перепланировку первого этажа здания, модернизацию инженерных систем и реконструкцию платформ. В проекте перепланировки учтены направления пассажиропотоков и оптимизирован путь пассажира от входа в здание до мест получения необходимых услуг, отмечает пресс-служба.

Объем вложений в модернизацию не называется.

Компания сообщает, что первый этаж будет условно поделен на две части: в правом крыле будет находиться кассовый зал, в левом - камеры хранения, медпункт, санитарные и душевые комнаты. Вместо застекленных касспоявятся кассы открытого типа с электронной очередью, в результате чего на первом этаже станет просторнее, повысится естественная освещенность помещений. Кроме того в кассовой зоне количество сидений для ожидания увеличится до 120 мест. Камеры хранения перенесут с нулевого этажа на первый. Для маломобильных пассажиров на первом этаже будет обустроена комната ожидания. На входах в дополнение к рамкам-металлодетекторам появятся рентгеновские установки для досмотра багажа. Будут модернизированы системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Модернизация затронет и инженерные системы вокзала - отопление, освещение, энергоснабжение, пожаротушение.

Техперевооружение коснется также и перрона: будет произведена реконструкция трех платформ - их поднимут до уровня входа в вагоны. Над каждой платформой установят навесы.

В сообщении отмечается, что первые работы по обновлению вокзала уже начались. В начале 2019 года на вокзале внедрена система электронной очереди, которая равномерно распределяет пассажиров, ускоряя процесс обслуживания.

Ранее сообщалось, что РЖД планируют реконструировать вокзал в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.02.19 14:47
Суд в Москве оставил под арестом предполагаемого шпиона Уилана ещё на три месяца
.
  22.02.19 13:37
Прожиточный минимум в Москве в конце 2018 года снизился на 173 рубля
.
  22.02.19 12:18
Задевший хвостом взлетно-посадочную полосу во "Внуково" самолет "Победы" благополучно приземлился
.
  22.02.19 09:06
Бесплатно покататься в рамках акции "Ночь на катке" можно в 16 парках Москвы
.
  22.02.19 08:50
Салют в Москве 23 февраля прогремит из 16 точек
.
  22.02.19 08:07
Москвичи в белом смогут бесплатно посетить зоопарк в Международный день полярного медведя
.
  21.02.19 15:41
Собянин поручил открыть 30 IT-классов в школах Москвы в ближайшие годы
.
  21.02.19 15:24
Клинику "Асклепий мед" закрыли в Москве после смерти пациентки
.
  21.02.19 13:53
Источник заражения московских детей дизентерией установлен, оперативно предприняты все меры - Песков
.
  21.02.19 11:48
Минкультуры РФ проверит системы безопасности ГМИИ и Исторического музея


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket