РЖД во II квартале планируют начать модернизацию железнодорожного вокзала Челябинска

22.02.19 14:27

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22 февраля. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" приступит к техническому перевооружению на железнодорожном вокзале Челябинска во втором квартале 2019 года, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал РЖД).

В рамках техперевооружения компания намерена выполнить перепланировку первого этажа здания, модернизацию инженерных систем и реконструкцию платформ. В проекте перепланировки учтены направления пассажиропотоков и оптимизирован путь пассажира от входа в здание до мест получения необходимых услуг, отмечает пресс-служба.

Объем вложений в модернизацию не называется.

Компания сообщает, что первый этаж будет условно поделен на две части: в правом крыле будет находиться кассовый зал, в левом - камеры хранения, медпункт, санитарные и душевые комнаты. Вместо застекленных касспоявятся кассы открытого типа с электронной очередью, в результате чего на первом этаже станет просторнее, повысится естественная освещенность помещений. Кроме того в кассовой зоне количество сидений для ожидания увеличится до 120 мест. Камеры хранения перенесут с нулевого этажа на первый. Для маломобильных пассажиров на первом этаже будет обустроена комната ожидания. На входах в дополнение к рамкам-металлодетекторам появятся рентгеновские установки для досмотра багажа. Будут модернизированы системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Модернизация затронет и инженерные системы вокзала - отопление, освещение, энергоснабжение, пожаротушение.

Техперевооружение коснется также и перрона: будет произведена реконструкция трех платформ - их поднимут до уровня входа в вагоны. Над каждой платформой установят навесы.

В сообщении отмечается, что первые работы по обновлению вокзала уже начались. В начале 2019 года на вокзале внедрена система электронной очереди, которая равномерно распределяет пассажиров, ускоряя процесс обслуживания.

Ранее сообщалось, что РЖД планируют реконструировать вокзал в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС.