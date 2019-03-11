Три памятника природы с вековыми кедрами появится в Югре

11.03.19 16:59

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

11 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют создать три особо охраняемые территории с кедровниками в рамках национального проекта "Экология", сообщается на сайте окружного правительства в понедельник.

Проект предусматривает создание трех памятников природы: Реполовский кедровый бор, Тундринский кедровый бор и Ягельный кедровый бор.

"Особо охраняемые территории - это та страховка, которая позволит в будущем при необходимости восстановить популяцию того или иного вида растений и животных на территории всего региона", - приводятся в сообщении слова руководителя окружного Природнадзора Сергея Пикунова.

Как сообщается на сайте администрации Сургутского района, площадь одного из будущих памятников природы - Тундринского бора - составляет более 200 га. Вековые кедры растут рядом с селом Тундрино и поселком Высокий Мыс, соседство с жителями которых оказывает негативное влияние на деревья.

"Это (негативное влияние - ИФ) проявляется в неконтролируемом посещении кедровника жителями района в период сбора орехов, грибов и ягод, а также механическом повреждении деревьев", - говорится в сообщении.