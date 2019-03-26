Власти ЯНАО готовы помочь общественникам, создающим приюты для бездомных животных

26.03.19 16:52

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Муниципалитеты в Ямало-Ненецком автономном округе подготовят план действий по поиску и оборудованию зданий для приютов для бездомных животных, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

В настоящий момент в регионе существует семь некоммерческих организаций, занимающихся содержанием и возвращением отловленных, безнадзорных животных владельцам.

В сообщении говорится, что по распоряжению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в ближайшие месяцы эта работа будет усилена.

"Здесь необходимо активно работать с общественниками, которые этой темой готовы заниматься. Мы их должны поддерживать, оказывать грантовую помощь. Эту систему надо выстроить в самое ближайшее время", - отметил Д.Артюхов, слова которого приводятся в сообщении, на заседании совета глав муниципалитетов во вторник в Салехарде.

В 2018 году в ЯНАО отловлено почти 7,5 тысяч бездомных животных. За несоблюдение правил содержания домашних животных к административной ответственности привлечено 306 человек.