Жители Тюмени смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

17.05.19 13:04

Фото Александра Левчука

17 мая. Interfax-Russia.ru - Профилактические акция в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа пройдет 18 мая в центре Тюмени, сообщает в пятницу областной департамент здравоохранения.

В этот день на Цветном бульваре тюменцы смогут пройти бесплатно анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильной лаборатории Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

"Каждый участник акции получит буклет с информацией о болезни и способах защиты от ВИЧ-инфекции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, все желающие смогут измерить артериальное давление, получить консультацию врача-онколога и других специалистов.

Мероприятие в Тюмени состоится в рамках всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД".