Прокуратура проверит администрацию города в ХМАО, где замглавы сдавал свою квартиру владельце борделя

06.06.19 10:40

© РИА Новости. Руслан Кривобок

6 июня. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) организовала антикоррупционную проверку в администрации города, где заместитель градоначальника сдавал в аренду свою квартиру владельце борделя, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе прокуратуры ХМАО в четверг.

"Основанием для проведения проверки послужили сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела, из которых следует, что заместитель главы Нягани скрывал доход, полученный от аренды квартиры", - сказал сотрудник пресс-службы.

В прокуратуре пояснили, что замглавы города Нягани проходил свидетелем по уголовному делу об организации занятием проституцией: чиновник сдавал свою квартиру женщине, организовавшей в ней бордель. В результате чего и вскрылся факт сокрытия доходов.

"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, отвечающих за анализ сведений о доходах. Не исключено, что в рамках проверки будут выявлены другие факты нарушения антикоррупционного законодательства", - сказал собеседник агентства.

В администрации Нягани агентству сообщили, что скрывший доходы от сдачи квартиры замглавы Виктор Манухин написал заявление об увольнении.