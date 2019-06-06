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06.06.19 10:40
Прокуратура проверит администрацию города в ХМАО, где замглавы сдавал свою квартиру владельце борделя
"Основанием для проведения проверки послужили сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела, из которых следует, что заместитель главы Нягани скрывал доход, полученный от аренды квартиры", - сказал сотрудник пресс-службы.
В прокуратуре пояснили, что замглавы города Нягани проходил свидетелем по уголовному делу об организации занятием проституцией: чиновник сдавал свою квартиру женщине, организовавшей в ней бордель. В результате чего и вскрылся факт сокрытия доходов.
"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, отвечающих за анализ сведений о доходах. Не исключено, что в рамках проверки будут выявлены другие факты нарушения антикоррупционного законодательства", - сказал собеседник агентства.
В администрации Нягани агентству сообщили, что скрывший доходы от сдачи квартиры замглавы Виктор Манухин написал заявление об увольнении.
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