Около 90 тыс. запрещенных в РФ таблеток задержали на границе с Казахстаном в Курганской области

11.06.19 11:16

© РИА Новости. Денис Абрамов

11 июня. Interfax-Russia.ru - Курганские пограничники предотвратили контрабандный ввоз в РФ крупной партии таблеток с сибутрамином, который запрещен к свободному обороту в стране.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям во вторник сообщает, что таблетки пытался провезти из Казахстана в РФ 28-летний водитель грузовика через пункт-пропуска "Петухово".

"В ходе пограничного контроля в кузове автомобиля были обнаружены семь картонных коробок с таблетками (88 тыс. 830 таблеток), которые оказались биологически активными добавками, содержащими в своем составе сибутрамин", - говорится в сообщении.

Пограничники напоминают, что в соответствии с постановлением правительства РФ, эти лекарства относятся к сильнодействующим медицинским препаратам, запрещенным к свободному обороту в РФ. С 2008 года продажа препаратов, содержащих сибутрамин, разрешена только в аптеках по рецепту особой формы и подлежит специальному учету.

Таблетки были изъяты и переданы сотрудникам полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия по ст.226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта).