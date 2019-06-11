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11.06.19 11:16
Около 90 тыс. запрещенных в РФ таблеток задержали на границе с Казахстаном в Курганской области
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям во вторник сообщает, что таблетки пытался провезти из Казахстана в РФ 28-летний водитель грузовика через пункт-пропуска "Петухово".
"В ходе пограничного контроля в кузове автомобиля были обнаружены семь картонных коробок с таблетками (88 тыс. 830 таблеток), которые оказались биологически активными добавками, содержащими в своем составе сибутрамин", - говорится в сообщении.
Пограничники напоминают, что в соответствии с постановлением правительства РФ, эти лекарства относятся к сильнодействующим медицинским препаратам, запрещенным к свободному обороту в РФ. С 2008 года продажа препаратов, содержащих сибутрамин, разрешена только в аптеках по рецепту особой формы и подлежит специальному учету.
Таблетки были изъяты и переданы сотрудникам полиции.
В настоящее время проводятся следственные действия по ст.226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта).
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