В Тобольска в День города создадут гигантскую мозаику по сказке "Конек-Горбунок"

14.06.19 11:24

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 июня. Interfax-Russia.ru - Чередой праздничных мероприятий отметит 29 июня свое 432-летие Тобольск (Тюменская область), сообщается в пятницу на сайте администрации города.

"Начнется празднование Дня города с карнавального шествия "Конек-Горбунок. Новый элемент". В нем примут участие свыше 3 тыс. тоболяков", - говорится в сообщении.

На Красной площади Тобольского кремля в этот день состоится большой концерт, турнир по силовому экстриму "Арангул-батыр", будут работать спортивные площадки.

Кроме того, свыше трех десятков мероприятий пройдут в городе в рамках семейного фестиваля "Ампер-фест".

"Название "Ампер" - результат сложения начальных букв фамилий самых известных тоболяков: Алябьев, Менделеев, Перов, Ершов, Ремезов", - отмечается в пресс-релизе.

Так, на научно-познавательной площадке "Менделеев" пройдет шоу роботов, а на арт-площадке "Перов" все желающие смогут принять участие в создании гигантской мозаики, которую нужно будет собрать из 400 фрагментов. В итоге получится мозаичная картина размером 3,6 м на 2,8 м, посвященная сказке "Конек-Горбунок".

Участники фестиваля смогут также поучаствовать в музыкальном марафоне, научных шоу, мастер-классах по живописи и дизайну, побывать в картинной галерее под открытым небом, на ярмарке мастеров и погостить в национальных подворьях.

Тобольск основан в 1587 году, в 1708-1782 годах - административный центр Сибирской губернии.

В 1642 году в Тобольске родился просветитель Семен Ремезов, в 1787 - композитор Александр Алябьев, в 1833 году - художник Василий Перов, а в 1834-м - ученый Дмитрий Менделеев. В Тобольске после окончания Петербургского университета работал учителем и директором гимназии автор сказки "Конек-Горбунок" Петр Ершов.