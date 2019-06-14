Патриарх Кирилл призвал извлечь уроки из истории с храмом в Екатеринбурге

14.06.19 11:27

© РИА Новости. Сергей Пятаков

14 июня. Interfax-Russia.ru - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что конфликта вокруг строительства храма в сквере Екатеринбурга можно было избежать, если бы обществу наглядно представили будущий проект.

"Если мы начинаем такое доброе дело, как строительство храма, мы должны убедительно представить свой проект людям, ради которых этот храм и строим. Строительство храмов никак не должно становиться предметом борьбы, в том числе политической", - сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета в Москве.

В конфликте вокруг храма, по его словам, присутствовало "политическое измерение". Ознакомившись с тем, какой информацией люди обменивались по этому поводу в социальных сетях, патриарх пришел к выводу, что это была хорошо организованная акция, в которой принимала участие молодежь, то есть люди, которые, по словам патриарха, "очень восприимчивы, легко внушаемы, легко организуемы".

По мнению главы РПЦ, идея построить храм в этом месте была "совершенно логична": справа и слева от храма предполагалось разбить парк, а также сделать красивую набережную, по которой могли бы гулять люди, "то есть предполагалось превратить это место в самое замечательное место города".

Патриарх Кирилл "глубоко убежден, что все эти идеи необходимо было представить визуально - не просто ставить заборчик, а разместить на нем виды всего того, что здесь будет построено".

То, что начало возведения храма сопровождалось массовым протестом, на взгляд предстоятеля, "не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство", из чего "нужно вынести определенные уроки".

Как заявил патриарх, Церковь имеет "моральное, историческое право строить и восстанавливать храмы", поскольку страна понесла "колоссальный ущерб" и "практически изменила свое лицо".

Однако, по его словам, восстановление храмов следует вести таким образом, чтобы оно объединяло людей, укрепляло веру в духовные начала жизни и одновременно развивало "добрые отношения и конструктивный диалог с теми, кто не всегда и не вполне с нами согласен".

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путиным оценки происходящего и проведенного ВЦИОМом опроса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма. При этом вообще против строительства храма выступили 18% жителей города.

Власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.