Медведь замечен в окрестностях Ноябрьска

17.06.19 14:50

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 июня. Interfax-Russia.ru - Жители Ноябрьска заметили медведя в окрестностях города, местные власти проводят по этому поводу заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе городской администрации.

В городское управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций поступило три сообщения о том, что рядом с городом бродит медведь.

"Ситуация на контроле. Службы выезжают на места, где зверь чаще всего выходит из леса, чтобы отпугнуть его. Глава города поручил пересмотреть график уборки придорожных мусорных контейнеров. Жителей просим не оставлять еду вдоль дороги", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, неизвестно, один медведь бродит в городских окрестностях или их несколько.

Медведи рядом с Ноябрьском появляются не в первый раз.

Так, в 2010 году было зарегистрировано несколько случаев встречи людей с этими дикими животными. Например, медвежонок был замечен в районе автозаправки, а затем отправился к зданиям прокуратуры и суда города, после чего убежал в лес.