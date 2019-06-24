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Тринадцать мужчин и одна женщина претендуют на статус кандидата в губернаторы Челябинской области

© РИА Новости. Александр Кряжев
24 июня. Interfax-Russia.ru - Пакеты документов на выдвижение кандидатами в губернаторы Челябинской области за три недели приема заявлений подали 14 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе облизбиркома в понедельник.

"Сегодня в 18.00 прием заявлений завершен. Облизбирком принял документы от 14 претендентов, из них 8 - самовыдвиженцы. До 4 июля они должны собрать в свою поддержку подписи избирателей, а представители партий пройти муниципальный фильтр", - сказали в пресс-службе.

В также избиркоме отметили, что активность в текущую губернаторскую кампанию в 3,5 раза выше, чем была 2014 года.

"В 2014 году заявилось четыре претендента, все были выдвинуты партиями, все получили регистрацию и участвовали в выборах", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что облизбирком зарегистрировал заявления от восьмерых самовыдвиженцев, в числе которых одна женщина, активистка из Миасса Татьяна Якимова. Также в этом списке врио главы области Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, юрист-правозащитник Александр Лебедев и координатор "Левого фронта" в Челябинске Сергей Морозов, детский тренер Александр Комиссаров, военный пенсионер Виктор Петров и свадебный фотограф Станислав Артемов.

Кроме того, заявили об участии в выборах представитель ЛДПР, депутат Госдумы РФ Виталий Пашин, лидер челябинского регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев, депутат облдумы от КПРФ Станислав Нациевский, председатель правления ЧРО Партии пенсионеров Степан Фирстов, лидер регионального отделения "Яблока" Ярослав Щербаков и правозащитник, выдвинутый партией "Гражданская сила", Алексей Севастьянов.

Губернаторская избирательная кампания стартовала 4 июня.

С 25 июня по 4 июля кандидаты-самовыдвиженцы должны будут представить в избирком подписи 13 тыс. 168 человек (0,5% от количества зарегистрированных избирателей), а кандидаты от политических партий - пройти 7-процентный муниципальный фильтр.

Список зарегистрированных кандидатов будет известен к середине июля.

Выборы губернатора пройдут в Челябинской области 8 сентября.

Предыдущие выборы губернатора состоялись в сентябре 2014 года, более 86% избирателей проголосовали за кандидата от партии "Единая Россия" Бориса Дубровского. Его соперниками были кандидат от КПРФ Константин Нациевский, от ЛДПР Виталий Пашин и от партии "Города России" Владимир Брижанин.

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