Рабочая группа оставила три площадки для голосования по месту строительства храма в Екатеринбурге, опрос планируют осенью

26.06.19 16:35

© РИА Новости. Павел Лисицын

26 июня. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа по подготовке опроса по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге на заседании в среду оставила три площадки для голосования, сообщил председатель городской думы Игорь Володин.

"Выбрали три площадки, которые я действительно считаю значимыми для города. И сейчас мы соберемся в следующий раз рабочей группой, я думаю, что в первых числах сентября", - заявил Володин журналистам в среду по итогам заседания группы.

По его словам, это территория неработающего Приборостроительного завода, пустырь на перекрестке Белинского-Фурманова и участок на месте снесенной телебашни.

"Либо в конце сентября, либо в начале октября проведем опрос", - добавил Володин.

Председатель гордумы пояснил, что рабочая группа не может утверждать список площадок, которые войдут в опросный лист.

"Рабочая группа не правомочна принимать решение по утверждению площадок, потому что решение принимается думой. Мы на рабочей группе примем решение и уже потом на думе утвердим. Первая дума у нас состоится 10 сентября", - заявил Володин.

Участники рабочей группы в ходе заседания проголосовали за исключение из предложенного главным архитектором города списка из пяти площадок участка на улице Татищева и места за Макаровским мостом.

Вместе с тем, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик заявил на заседании, что с инвесторами согласованы лишь две площадки, которые предлагала горадминистрация: территория неработающего Приборостроительного завода, пустырь на перекрестке Белинского-Фурманова.

"Коллеги, я еще раз говорю: с инвесторами согласованы эти две площадки, остальные площадки имеют свои существенные минусы", - добавил Ковальчик.

Как сообщалось, рабочая группа на заседании также приняла решение исключить сквер у театра драмы из площадок для голосования.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма.

Позднее Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. После этого председатель гордумы Игорь Володин сообщил, что опрос планируется провести 14-15 сентября, а глава города Александр Высокинский не исключал, что опрос может пройти в июле.