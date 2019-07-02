Екатеринбургские школьники получили "золото" чемпионата робототехники в Германии

02.07.19 13:06

© РИА Новости. Евгений Биятов

2 июля. Interfax-Russia.ru - Команда школьников из Екатеринбурга стала обладателем золотой медали на международном конкурсе юниоров по робототехнике Robocup Junior Euro-2019, который состоялся 21-23 июня в Германии.

Как сообщил тренер команды Леонид Байдерин, для соревнований ребята разработали двух роботов - Чижика и Пыжика.

"Мы придумали такой сюжет, в котором показываем мир наоборот. То есть, все мы привыкли к тому, что мы собираем роботов, проектируем, чего-то конструируем. Мы показали кусочек мира, в котором роботы собирают людей (...) У нас есть два робота, которые ведут между собой диалог", - пояснил Байдерин на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге во вторник.

По его словам, екатеринбургские школьники участвуют в конкурсе по робототехнике несколько лет.

"Мы уже несколько этапов получается прошли с 2017 года, мы являемся победителями и призерами регулярно на каждом этапе, на который мы выходим", - добавил Байдерин.

По словам начальника отделения политехнического образования Дворца молодежи Андрея Русакова, обучение по робототехническому направлению активно развивается в Свердловской области.

"Последние годы в Свердловской области активно усиливается робототехническое направление в дополнительном образовании, в том числе нацпроектами. В прошлом году открылось три детских технопарка "Кванториум", - сказал Русаков.

Он добавил, что в этих технопарках обучается около 1,5 тыс. человек.