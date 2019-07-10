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10.07.19 14:20
День рождения Тюмени отметят концертом, кулинарным фестивалем и салютом
Так, на площади 400-летия Тюмени горожане смогут посетить гастрономический и театральный фестивали, здесь же состоится творческий поединок двух оркестров - духового и русских народных инструментов, а также выступление велооркестра.
Фестиваль футбольных болельщиков пройдет на площади Тюменского технопарка, на Цветном бульваре - фестиваль детского творчества "Парад талантов", в сквере Борцов революции будет работать кинотеатр под открытым небом, на набережной выступит молодежный театр им.Загоруйко со спектаклем-квартирником, посвященным творчеству Владимира Высоцкого.
Все желающие смогут принять участие в открытом пленэре на Исторической площади, в Гилевской роще - в фестивале воинской культуры и народных традиций, а также в татарском празднике Сабантуй, который пройдет в Заречном микрорайоне.
Завершится праздник большим фейерверком на набережной.
Тюмень была основана в 1586 году.
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