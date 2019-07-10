День рождения Тюмени отметят концертом, кулинарным фестивалем и салютом

10.07.19 14:20

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 июля. Interfax-Russia.ru - Праздничные мероприятия по случаю 433-летия Тюмени пройдут 27 июля в областном центре, сообщается в среду на сайте городского департамента культуры.

Так, на площади 400-летия Тюмени горожане смогут посетить гастрономический и театральный фестивали, здесь же состоится творческий поединок двух оркестров - духового и русских народных инструментов, а также выступление велооркестра.

Фестиваль футбольных болельщиков пройдет на площади Тюменского технопарка, на Цветном бульваре - фестиваль детского творчества "Парад талантов", в сквере Борцов революции будет работать кинотеатр под открытым небом, на набережной выступит молодежный театр им.Загоруйко со спектаклем-квартирником, посвященным творчеству Владимира Высоцкого.

Все желающие смогут принять участие в открытом пленэре на Исторической площади, в Гилевской роще - в фестивале воинской культуры и народных традиций, а также в татарском празднике Сабантуй, который пройдет в Заречном микрорайоне.

Завершится праздник большим фейерверком на набережной.

Тюмень была основана в 1586 году.