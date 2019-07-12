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12.07.19 10:35

Белоярская АЭС отключила энергоблок N4 из-за срабатывания автоматики

© РИА Новости. Павел Лисицын
12 июля. Interfax-Russia.ru - Белоярская АЭС в ночь на пятницу отключила энергоблок N4 из-за срабатывания действия защиты электрического генератора, сообщает пресс-служба станции.

"Снижение мощности энергоблока произведено по штатному алгоритму, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - отмечается в сообщении.

По международной шкале INES событие квалифицировано уровнем "0" (вне шкалы, "отсутствует значимость с точки зрения безопасности").

Выработка электроэнергии энергоблоком N4 будет возобновлена после установления и устранения причин отключения электрического генератора.

Энергоблок N3 Белоярской АЭС продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

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