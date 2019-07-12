Почти два десятка летучих мышей поселились на балконе жительницы Уфы

12.07.19 14:52

© РИА Новости. Владимир Федоренко

12 июля. Interfax-Russia.ru - Уфимка, обнаружившая на своем балконе нескольких летучих мышей, не смогла прогнать нелегальных жильцов и попросила помощи у спасателей.

"За помощью обратилась женщина: у себя на балконе она обнаружила несколько летучих мышей. Она пыталась избавиться от нежелательных гостей самостоятельно, но безуспешно: некоторые особи забились в промежуток между потолком и бетоном", - сообщила пресс-служба управления гражданской защиты Уфы в пятницу.

Отмечается, что спасатели часто выезжают на подобные заявки, однако в этот раз они были удивлены: "вместо привычных одной или пары летучих мышей они поймали 18 рукокрылых".

Чтобы вытащить летучих мышей, пришлось частично разобрать потолочное перекрытие. Все животные благополучно выпущены на свободу. В управлении гражданской защиты предположили, что мыши уже давно поселились на балконе.