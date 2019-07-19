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19.07.19 14:45
Порядка 97% жителей Свердловской области к 2024 году подключат к интернету
В настоящее время этот показатель составляет почти 71%.
Также в рамках программы идет внедрение сервисов космического мониторинга и работа по построению единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Кроме того, планируется увеличивать количество выпускников по IT-специальностям на 10% ежегодно.
Программа предусматривает развитие технологий "умных" городов. Они предполагают внедрение цифровых сервисов во все сферы городского хозяйства, от коммунального до систем безопасности и управления общественным транспортом.
Для реализации этих и других проектов в области развития "цифровой экономики" создана межведомственная рабочая группа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев. В программе отражены все сферы жизни региона, где требуется внедрение цифровых сервисов и технологий.
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