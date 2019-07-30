Два населенных пункта может затопить в ХМАО из-за сильных дождей

30.07.19 15:25

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

30 июля. Interfax-Russia.ru - Населенные пункты Саранпауль и Хурумпауль (Ханты-Мансийский автономный округ) оказались под угрозой затопления из-за сильных дождей, сообщает пресс-служба КУ "Центроспас-Югория" во вторник.

В связи с сильными дождями, которые прошли накануне, и осадками, ожидающимися в ближайшее время, уровень воды в реке Ляпин в районе этих населенных пунктов может достичь критических отметок затопления.

Превышение критических отметок прогнозируется с 70-процентной вероятностью на 1-2 августа.

"В зоне затопления на территории населенного пункта Саранпауль могут оказаться земельные участки, хозяйственные постройки, дороги и 24 жилых дома. На территории Хурумпауля - земельные участки, хозяйственные постройки и 3 жилых дома", - говорится в сообщении.

По данным "Центроспас-Югории", в связи с непогодой в ХМАО объявлено штормовое предупреждение. До конца ночи вторника на западной части региона местами пройдут сильные дожди с грозой.